Итоги 07.05: Четвертый срок Путина, прокол Adidas

В России состоялась инаугурация Путина

Владимир Путин в четвертый раз принес присягу президента России и вступил в должность главы российского государства. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце.

Корреспондент.net собрал все самое интересное с торжества в Москве.

Институт нацпамяти Украины предупредил Adidas

Институт национальной памяти напомнил в письме к дочернему предприятию Adidas-Украина об ответственности за распространение в стране продукции с использованием запрещенных символов коммунистического тоталитарного режима.

Позже стало известно, что компания удалила с сайтов новую коллекцию одежды с надписью USSR и гербом СССР, которая вызвала возмущение в Украине и у некоторых европейских политиков.

В Украине арестовали бразильца, воевавшего на стороне ДНР Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал на 60 суток без возможности внесения залога бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на Донбассе за сепаратистов ДНР. Трамп не поедет на открытие посольства США в Иерусалиме Официальную делегацию США, которая посетит Израиль по случаю открытия посольства страны в Иерусалиме 14 мая, возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан. На открытие американского посольства приедут дочь и советница президента США Иванка Трамп, а также ее муж, старший советник президента Джаред Кушнер. В УПЦ МП выступили против автокефальной церкви

Главы и представители поместных церквей Украинской православной церкви Московского патриархата выступили против автокефалии в Украине. Об этом говорится в заявлении митрополита Бориспольского и Броварского Антония.

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Источник: korrespondent.net