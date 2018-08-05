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08. 05. 2018

В Германии не исключили военное столкновение с Россией

Если политическое напряжение будет нарастать, это может привести к опосредованному военному столкновению между Европой и Россией. Об этом заявил депутат Бундестага от партии Альтернатива для Германии (АдГ) Марк Йонген в интервью Sputnik Литва.

На вопрос о перспективах отношений Москвы и Евросоюза через 10-15 лет политик ответил, что есть несколько вероятных сценариев, но "в худшем случае" произойдет военное противостояние.

"Есть несколько сценариев, я сейчас не смогу выделить какой-то наиболее вероятный. Если напряжение будет нарастать так, как сейчас, в худшем случае нас ждет военное противостояние через "посредника". Ключевое слово "Украина", - сказал он.

Ранее в Германии заявили, что дипломатический бойкот является ответом на российскую политику последних лет.

Напомним, в ЕС составили рейтинг отношений стран Европы к России.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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