В российском Красноярске сгорел Дворец спорта

В Красноярске утром во вторник, 8 мая произошел пожар во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина, сообщает РИА Новости.
У здания загорелась кровля. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Для тушения привлекалось 83 человека, 30 единиц техники.
Ущерб от пожара пока неизвестен, сообщил журналистам представитель ведущей работы компании Монолитхолдинг Василий Прохоренко. Однако известно, что несущие способности конструкций здания не нарушены.
Известно, что сгоревший Дворец спорта находился на реконструкции. Работы были завершены на 70%.
В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.
Напомним, в Луганской области горело пять гектаров леса.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошел масштабный пожар на штрафплощадке с автомобилями.
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Источник: korrespondent.net
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