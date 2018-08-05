В Конгрессе США намерены усилить санкции против РФ – сенатор

Конгресс США намерен усилить санкции и другие ограничения против России чтобы заставить ее прекратить агрессию против суверенных государств. Для этого в распоряжении Конгресса есть достаточно средств. Об этом в интервью Укринформу заявил американский сенатор-демократ Бен Кардин.
"Конгресс уже принял закон с очень мощным режимом санкций", - подчеркнул законодатель, имея в виду закон CAATSA (Акт противодействия противникам Америки через санкции).
"Я думаю, вы увидите, что мы продолжим осуществлять контроль над реализацией (закона – ред.) со своей стороны, ставить вопрос, как мы делали во время слушаний Помпео – я думаю, это было полезным", - отметил Кардин.
Он также подчеркнул, что члены Конгресса продолжат искать любые возможности для введения ограничений против РФ, в том числе в законопроектах об ассигнованиях.
Сенатор раскритиковал нынешнюю администрацию Белого дома из-за реализации не всех инструментов давления на Россию, в том числе предусмотренных законом CAATSA. В этой связи он подчеркнул, что Конгресс может много чего сделать, "чтобы увеличить возможности для применения санкций против РФ".
В то же время, Кардин подчеркнул, что Соединенные Штаты вводят санкции не для того, чтобы причинить боль" России.
"Мы вводим санкции, чтобы она не вторгалась в Украину, не вторгалась в дела США – суверенных государств. Следовательно, позиция очень ясна: если Путин изменит свой курс и не будет вмешиваться в дела суверенных государств, мы даже не будем говорить о санкциях, потому что их не будет", - отметил американский сенатор.
Как сообщалось, спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что санкции против России следует усиливать.
Как сообщал Корреспондент.net, 8 мая постоянные представители 28 стран-членов Евросоюза рассмотрят дополнительные ограничительные меры в отношении РФ. По данным СМИ, новые санкции планируют ввести в связи с проведением выборов президента России в Крыму.
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Источник: korrespondent.net
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