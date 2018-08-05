Украина отмечает День памяти и примирения

В Украине, как и в мире, 8 и 9 мая отмечаются Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны. В этом году в Украине эта дата будет отмечаться в четвертый раз.

Эти дни посвящены памяти более 80 миллионов человек, которые погибли в годы Второй мировой войны.

Дни памяти и примирения были провозглашены решением 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 24 ноября 2004 года.

В Украине эта дата была введена в марте 2015 года указом президента Петра Порошенко.

Для Украины это относительно новый праздник, который был установлен Верховной Радой в 2015 году. Согласно закону, в Украине 8 мая устанавливается Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой и будет отмечаться ежегодно. Символом Дня памяти и примирения является красный мак. Советская символика запрещена.

При этом 9 мая в Украине остается государственным праздником – Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

По этому поводу в Киеве состоится ряд других творческих мероприятий. Так, с 12.00 на Певческом поле Печерского ландшафтного парка будет проходить художественная программа "Годам никогда памяти не стереть" с участием мастеров искусств, художественных любительских и ветеранских самодеятельных коллективов. Также с 12.00 до 13.00 в Музее оккупации состоится кинолекторий Битва за Днепр и освобождение Киева. А в кинотеатрах намечен просмотр документальных фильмов о победе над нацизмом во Второй мировой войне.

В учебных заведениях и учреждениях образования пройдут просветительские мероприятия, творческие проекты, конференции,

Во время Второй мировой войны в Украине погибли, по разным оценкам, от 8 до 10 млн человек, из них гражданского населения - около 5 млн. В то же время 2,2 млн были вывезены на принудительные работы в нацистскую Германию, 10 млн потеряли убежище. Полностью были разрушены более 700 городов и поселков городского типа, почти 30 тысяч сел.

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Источник: korrespondent.net