США, Финляндия и Швеция усилят оборонное сотрудничество

На этой неделе в Вашингтоне министры обороны США, Финляндии и Швеции подпишут соглашение об оборонном сотрудничестве трех стран, сообщает во вторник, 8 мая, Интерфакс-Украина.

Как отметил министр обороны Швеции в газете Dagens Nyheter, целью соглашения является обеспечение большей стабильности.

"Как Швеция, так и Финляндия углубили двусторонние сотрудничества с США и потому усиление трехстороннего сотрудничества является естественным продолжением этого курса", - заявил министр.

Финские СМИ сообщили, что в соглашении записано, что его целью является дополнить и согласовать прежние договоры. Так, в нем говорится о стремлении избежать дублирования конкурирующих между собой инициатив при проведении международных учений и подготовке военнослужащих.

Председатель комиссии по иностранным делам парламента Финляндии Матти Ванханен пояснил, что новое соглашение направлено на расширение оборонного сотрудничества со Швецией и с США.

Финляндия и Швеция не входят в НАТО, но в последнее время активизировали сотрудничество с альянсом. Руководители обоих государств ранее неоднократно заявляли, что вопрос о возможном вступлении в НАТО они будут принимать сообща.

Как сообщалось, США планируют выделить на оборону Украины $250 млн. 50 миллионов долларов из этой суммы предложены исключительно для предоставления летальных видов вооружений оборонного характера.

Ранее стали известны страны-лидеры по военным расходам. Рейтинг возглавили США и Китай. Россия опустилась на четвертое место, уступив Саудовской Аравии.

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Источник: korrespondent.net