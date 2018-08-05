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08. 05. 2018

Активисты опасаются за жизнь задержанных подозреваемых в избиении бойца АТО

Активисты заявляют о поступлении публичных угроз задержанным в Харькове подозреваемым в нападении на бойца АТО в Киеве и опасаются за их жизнь. Об этом сообщила активистка Екатерина Бенюк в своем Facebook.

"Как одна из жертв работы спецслужб, хочу написать об их работе. Слив фото в средства массовой информации людей, участие в нападении которых не подтвердилась и не была доказана - это угроза их жизни. Такие действия являются незаконными. И СБУ это знает", - написала она в соцсети.

По словам активистки, этим вброс силовики удовлетворили украинское общество, но при этом дискредитировали невинных людей и опровержения уже после публикаций в СМИ не исправит ситуацию.

"Сейчас уже им угрожают, что их открыли так называемое« сафари ». Это также угрожает другим активистам, независимо" левый "ты или" правый ". Потому что схема работы СБУ не изменится. Профит от таких вброс понятен каждому, и спецслужбы не смогут в дальнейшем этим не пользоваться ", - считает Бенюк.

Она также добавила, что ребят уже окрестили агентами Кремля.

"Очень надеюсь, что вы будете смотреть в корень проблемы. И обратите внимание, настоящие нападающие до сих пор где-то себе гуляют, но искалечить или убить хотят невиновных", - резюмировала активистка.

Ранее сообщалось, что в Харькове задержали группу подозреваемых в нападении на бойца АТО Дмитрия Вербича в Киеве.

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Источник: korrespondent.net

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