Лента RSS
Подписаться на ленту
08 мая 2018, вторник, 11:33
+24°C
Завтра +24°C
+24°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
08. 05. 2018

У берегов Южной Кореи загорелся танкер

В территориальных водах Южной Кореи загорелся танкер под флагом Панамы, который перевозил нефтепродукты. Об этом со ссылкой на южнокорейскую береговую охрану сообщает во вторник, 8 мая, агентство Yonhap.

"Судно, которое перевозило около 4,7 тыс. тонн легковоспламеняющегося ксилола, направлялось в город Ульсан на юго-востоке Южной Кореи. На борту танкера водоизмещением 7,7 тыс. тонн находится экипаж численностью 21 человек", - говорится в сообщении.

Отмечено, что чрезвычайное происшествие произошло в 09:10 по местному времени (3:10 по киевскому времени) в 33 км к югу от острова Тонен, примерно в 340 км от Сеула.

Как сообщается, возгорание началось в одной из пустых цистерн. Члены экипажа ликвидировали его примерно через 20 минут с помощью огнетушителей. Пострадавших нет.

По данным береговой охраны, сейчас танкер направляется в южнокорейский порт Пусан, где его обследуют, чтобы выяснить точную причину пожара.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле (Турция) танкер, следовавший в Украину, врезался в исторический особняк.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.