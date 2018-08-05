У берегов Южной Кореи загорелся танкер

В территориальных водах Южной Кореи загорелся танкер под флагом Панамы, который перевозил нефтепродукты. Об этом со ссылкой на южнокорейскую береговую охрану сообщает во вторник, 8 мая, агентство Yonhap.

"Судно, которое перевозило около 4,7 тыс. тонн легковоспламеняющегося ксилола, направлялось в город Ульсан на юго-востоке Южной Кореи. На борту танкера водоизмещением 7,7 тыс. тонн находится экипаж численностью 21 человек", - говорится в сообщении.

Отмечено, что чрезвычайное происшествие произошло в 09:10 по местному времени (3:10 по киевскому времени) в 33 км к югу от острова Тонен, примерно в 340 км от Сеула.

Как сообщается, возгорание началось в одной из пустых цистерн. Члены экипажа ликвидировали его примерно через 20 минут с помощью огнетушителей. Пострадавших нет.

По данным береговой охраны, сейчас танкер направляется в южнокорейский порт Пусан, где его обследуют, чтобы выяснить точную причину пожара.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле (Турция) танкер, следовавший в Украину, врезался в исторический особняк.

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Источник: korrespondent.net