В Ереване тысячи людей на площади ожидают выборы премьера

На главной площади Еревана несколько тысяч человек собрались, чтобы посмотреть прямую трансляцию специального заседания парламента Армении по выборам премьер-министра республики, сообщает Интерфакс-Украина.

Накануне вечером единственный кандидат на пост премьер-министра Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции Елк Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра во вторник собраться на площади Республики в Ереване.

"Завтра в 11:00 все собираемся здесь. Меня спрашивают, будут ли завтра акции, объявляется ли забастовка. Дорогие, нет, никаких забастовок. Завтра я объявляю нерабочим днем", - сказал Пашинян.

Выборы премьера Армении запланированы на 12:00 на специальном заседании парламента.

Как сообщалось, Никола Пашиняна повторно выдвинули на пост премьера Армении.

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Источник: korrespondent.net