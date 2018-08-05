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08. 05. 2018

Соцсети бурно обсуждают концерт «Интера» к 9 мая

Телеканал "Интнер" разместил в сети отрывок из концерта, посвященного 9 мая. На нем ведущий Андрей Доманский произносит речь, которая вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков - это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников".

Некоторым пользователям подобные заявления не понравились. В соцсетях недоумевают, почему телеканал до сих пор работает, называя его антинациональным. 

Комментарий об анонсе концерта на «Интере» в Facebook (фото: скиншот Facebook)
 

Cмотрите фотогалерею: Соцсети бурно обсуждают концерт «Интера» к 9 мая

На официальной странице канала в Facebookконцерт рекламируют словами "Враг не пройдет!
Празднуй День Победы вместе с телеканалом "Интер"!

Некоторые пользователи поддержали телеканал. На своих страницах они выразили солидарность с "Интером" и благодарность каналу за решительность. 

Комментарий об анонсе концерта на «Интере» в Facebook (фото: скиншот Facebook)
 Комментарий об анонсе концерта на «Интере» в Facebook (фото: скиншот Facebook)
Комментарий об анонсе концерта на «Интере» в Facebook (фото: скиншот Facebook)

Критично на видео "Интера" отреагировали в партии Национальный корпус. На своей странице в "Фейсбук" партия разместила большой пост и видео, в котором называет "Интер" канализационным каналом.

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Источник: korrespondent.net

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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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