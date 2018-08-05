Телеканал "Интнер" разместил в сети отрывок из концерта, посвященного 9 мая. На нем ведущий Андрей Доманский произносит речь, которая вызвала бурное обсуждение в соцсетях.

"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков - это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников".

Некоторым пользователям подобные заявления не понравились. В соцсетях недоумевают, почему телеканал до сих пор работает, называя его антинациональным.

Ко мментарий об анонсе концерта на «Интере» в Facebook (фото: скиншот Facebook)

Cмотрите фотогалерею: Соцсети бурно обсуждают концерт «Интера» к 9 мая

На официальной странице канала в Facebookконцерт рекламируют словами "Враг не пройдет!

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Некоторые пользователи поддержали телеканал. На своих страницах они выразили солидарность с "Интером" и благодарность каналу за решительность.

Ко мментарий об анонсе концерта на «Интере» в Facebook (фото: скиншот Facebook)

Ко мментарий об анонсе концерта на «Интере» в Facebook (фото: скиншот Facebook)

Ко мментарий об анонсе концерта на «Интере» в Facebook (фото: скиншот Facebook)

Критично на видео "Интера" отреагировали в партии Национальный корпус. На своей странице в "Фейсбук" партия разместила большой пост и видео, в котором называет "Интер" канализационным каналом.

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Источник: korrespondent.net