Британия начала разработку собственной системы спутниковой навигации

Великобритания приступила к разработке собственной системы спутниковой навигации, проект курирует Министерство обороны страны. Об этом заявил глава британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон, сообщает в понедельник, 8 мая, The Telegraph.
Как ожидается, стоимость системы спутниковой навигации превысит $4 млрд.
"Это право наших блестящих ученых и военных экспертов начать работу по определению возможностей развития собственной спутниковой системы", - сказал министр.
Он отметил, что в этом вопросе британские военные будут сотрудничать с Японией, Южной Кореей и Австралией, у которых есть свои системы навигации.
Также Лондон договаривается с Европейской комиссией, чтобы остаться подключенной к европейской навигационной системы Galileo.
"Галилео" - это ответ Европы на глобальную систему позиционирования США, или GPS, которая давно является основой спутниковых навигационных устройств в автомобилях, самолетах и мобильных телефонах.
Как известно, из-за Brexit Евросоюз принял решение переместить дата-центр системы спутниковой связи из Великобритании в Испанию.
Напомним, год назад Китай запустил крупнейшую спутниковую систему навигации.
А российская навигационная система ГЛОНАСС в апреле перестала работать по всему миру.
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Источник: korrespondent.net
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