Введение миротворцев на Донбасс невозможно вместе с пребыванием войск РФ

Невозможно, чтобы миротворческая миссия ООН проходила на Донбассе одновременно с пребыванием там российских войск. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает во вторник, 8 мая, пресс-служба главы государства.

По его словам, в условиях, когда на Востоке ежедневно гибнут люди, Украина нуждается в миротворцах ООН.

"И в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы", - подчеркнул Порошенко.

По его мнению, выборы на Донбассе возможны после полной имплементации миротворческой операции.

Президент также подчеркнул: "Невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск".

"Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на РФ, чтобы она вывела войска из оккупированной территории", - пояснил глава государства.

Порошенко также отметил, что представители армий стран-партнеров НАТО, всех стран-членов НАТО учатся новому опыту украинских Вооруженных Сил.

"Они учатся у нас новейшему опыту гибридной войны против России. А мы учимся у них тактике и стратегии стандартам НАТО. И это делает украинскую армию значительно эффективнее", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что глава России Владимир Путин пытается отвоевать Украину и вернуть ее в СССР.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net