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08. 05. 2018

В смертельном ДТП на Николаевщине пострадали семь человек

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в ночь на вторник, 8 мая на трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск в Николаевской области. В результате аварии семь человек пострадали, один погиб, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что среди пострадавших есть граждане Турции.

"В результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Elantra и JAC S2 пострадали семь человек (двое из которых граждане Турции), в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель Hyundai Elantra оказался заблокированным в машине, спасатели его деблокировали и передали врачам. Всех пострадавших госпитализировали. Однако, позже стало известно, что водитель, которого достали спасатели, скончался в больнице.

"Сейчас водитель и 12-летний ребенок, которые находились в автомобиле JAC S2, находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Румынии в ДТП попал автобус с украинцами, есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что в Хорватии на трассе загорелся польский автобус с 46 паломниками.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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И достает МОЛОТОК!

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