В смертельном ДТП на Николаевщине пострадали семь человек

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в ночь на вторник, 8 мая на трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск в Николаевской области. В результате аварии семь человек пострадали, один погиб, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что среди пострадавших есть граждане Турции.
"В результате лобового столкновения легковых автомобилей Hyundai Elantra и JAC S2 пострадали семь человек (двое из которых граждане Турции), в том числе один ребенок", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, водитель Hyundai Elantra оказался заблокированным в машине, спасатели его деблокировали и передали врачам. Всех пострадавших госпитализировали. Однако, позже стало известно, что водитель, которого достали спасатели, скончался в больнице.
"Сейчас водитель и 12-летний ребенок, которые находились в автомобиле JAC S2, находятся в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне в Румынии в ДТП попал автобус с украинцами, есть пострадавшие.
Ранее сообщалось, что в Хорватии на трассе загорелся польский автобус с 46 паломниками.
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Источник: korrespondent.net
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