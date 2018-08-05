СБУ заявила о срыве провокаций России к 9 мая

Сотрудники Службы безопасности пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации к 9 мая с помощью запрещенных социальных сетей. Об этом сообщает пресс-центр ведомства во вторник, 8 мая.
Так, оперативники обнаружили двух жителей Киевской и Сумской областей, которые искали желающих за деньги поучаствовать в "марше Бессмертного полка" в разных городах Украины.
По данным СБУ, они администрировали антиукраинские сообщества в соцсети ВКонтакте. Сотрудники ведомства задокументировали, что злоумышленники получили указание от российских спецслужб найти желающих за деньги принять участие в так называемом "марше Бессмертного полка".
По информации Службы безопасности, накануне 9 мая также усилилась пропагандистская деятельность представителей "Министерства информации ДНР". Его "сотрудники" рассылают "методички" владельцам антиукраинских сообществ в соцсетях для проведения агитации в интересах Кремля и организаций так называемых ЛДНР.
Как сообщает пресс-центр, накануне майских праздников сотрудники СБУ заблокировали в соцсетях восемь антиукраинских сообществ, которые распространяли призывы к участию в провокационных фейковых акциях в интересах России.
Ранее сотрудники СБУ пресекли попытки российских спецслужб осуществить провокации на майские праздники.
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Источник: korrespondent.net
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