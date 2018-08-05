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08. 05. 2018

Франция допускает новые удары по Сирии

Париж намерен нанести новые удары по Сирии в случае, если там снова будет использовано химическое оружие. Об этом заявила министр Вооруженных сил Франции Флоранс Парли в интервью радиостанции RTL.

По ее словам, Франция вместе с США и Британией нанесла 14 апреля "предупредительный" ракетный удар по целям в Сирии, чтобы помешать президенту страны Башару Асаду снова применить химоружие.

Западные страны считают, что Асад причастен к возможной химатаке в сирийском городе Дума в пригороде Дамаска в начале апреля. Власти Сирии отрицают все обвинения.

Напомним, 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли совместный ракетный удар по целям в Сирии в ответ на применение химического оружия против мирного населения в городе Дума.

Вскоре президент Франции Эммануэль Макрон назвал "полностью легитимными" ракетные удары по Сирии.

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Источник: korrespondent.net

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