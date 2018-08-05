В центре Рима загорелся автобус с пассажирами

В центре Рима, на улице Via del Tritone, во вторник, 8 мая, загорелся автобус, сообщает ANSA.

Очевидцы сообщают, что сначала услышали звук взрыва (вероятно, лопнула шина), а потом увидели огонь и большие столбы черного дыма, которые видны с большого расстояния.

В результате инцидента никто не пострадал, поскольку водитель успел вывести пассажиров из автобуса.

Однако звук взрыва вызвал панику среди горожан.

Автобус тушили три пожарные бригады. Им уже удалось потушить автобус, однако огонь перекинулся на один из магазинов.

Полиция перекрыла Via del Tritone и выясняет обстоятельства происшествия.

Накануне в Хорватии на трассе загорелся польский автобус с 46 паломниками.

А в российском Красноярске сгорел Дворец спорта. По неизвестным причинам на строении загорелась кровля.

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Источник: korrespondent.net