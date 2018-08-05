В центре Рима загорелся автобус с пассажирами

В центре Рима, на улице Via del Tritone, во вторник, 8 мая, загорелся автобус, сообщает ANSA.
Очевидцы сообщают, что сначала услышали звук взрыва (вероятно, лопнула шина), а потом увидели огонь и большие столбы черного дыма, которые видны с большого расстояния.
В результате инцидента никто не пострадал, поскольку водитель успел вывести пассажиров из автобуса.
Однако звук взрыва вызвал панику среди горожан.
Автобус тушили три пожарные бригады. Им уже удалось потушить автобус, однако огонь перекинулся на один из магазинов.
Полиция перекрыла Via del Tritone и выясняет обстоятельства происшествия.
Накануне в Хорватии на трассе загорелся польский автобус с 46 паломниками.
А в российском Красноярске сгорел Дворец спорта. По неизвестным причинам на строении загорелась кровля.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусы пропустили 6 шайб от французов. Итоги второго дня ЧМ-2018
Во второй день чемпионата мира по хоккею-2018, который проходит в Дании, сыграли шесть пар национальных сборных. Белорусские спортсмены проиграли второй матч подряд, пропустив шесть шайб от французов. Сборная Финляндии разгромила Южную Корею со счетом 8:1, Швейцария и Австрия, Латвия и Норвегия сыграли с одинаковым счетом – 3:2 соответственно. США всухую выиграли матч у Дании, а чешские хоккеисты в овертайме вырвали победу у сборной Словакии.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь проиграла Швеции и другие результаты первого дня ЧМ по хоккею
Национальная сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира, который проходит сейчас в Дании, начала с поражения - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).