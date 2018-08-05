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08. 05. 2018

В России закрыли каждый третий ТЦ: предприниматели вышли на протесты

В России закрыли почти каждый третий торговый центр после тотальных проверок инспекторами МЧС из-за пожара в Кемерово. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает Коммерсант.

Убытки торговых сетей от подобных действий властей оцениваются в более чем полмиллиарда рублей в месяц.

В основном, закрытию подлежат небольшие ТЦ, которые построили или модернизировали в 1990-х годах.

Закрытие ТЦ вызвало массовое недовольство предпринимателей, которым приходится отправлять своих сотрудников в бессрочные отпуска. В частности, в Хабаровске во вторник, 8 мая, проходят акции протеста. Предприниматели требуют, чтобы МЧС, после закрытия торговых центров, проводили в них повторные проверки.

Напомним, 25 марта произошел пожар в ТРЦ Зимняя вишня в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Позднее в Кемерово решили снести ТРЦ Зимняя вишня, а на его месте построить мемориальный комплекс.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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И достает МОЛОТОК!

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