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08. 05. 2018

В Иерусалиме одну из площадей назовут в честь Трампа

Власти Иерусалима сообщили о решении переименовать одну из площадей города в Площадь США в честь Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на пресс-службу города сообщает во вторник, 8 мая, издание The Jerusalem Post.

"Таким образом, Иерусалим показывает свою любовь президенту Трампу и гражданам США, которые поддерживают государство Израиль. Президент Дональд Трамп решил признать Иерусалим столицей еврейского народа, он поступил правильно и встал на путь исторической правды", - сказал мэр города Нир Баркат.

Отмечено, что в настоящее время площадь не имеет официального названия и находится на стыке улиц Дэвида Флюссера и Кфар-Эцион. Рядом с площадью будет располагаться американское посольство.

Ожидается, что открытие американского посольства состоится 14 мая, в этот же день площадь получит свое название.

Накануне, 7 мая, в Иерусалиме установили дорожные указатели с надписью Посольство США.

Напомним, о решении признать Иерусалим столицей Израиля было объявлено президентом США в декабре 2017 года. Против данного решения выступил целый ряд мусульманских государств. Несогласные с позицией США палестинцы устроили беспорядки в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Генассамблея ООН также отказалась признать Иерусалим столицей Израиля.

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Источник: korrespondent.net

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