В Иерусалиме одну из площадей назовут в честь Трампа

Власти Иерусалима сообщили о решении переименовать одну из площадей города в Площадь США в честь Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на пресс-службу города сообщает во вторник, 8 мая, издание The Jerusalem Post.
"Таким образом, Иерусалим показывает свою любовь президенту Трампу и гражданам США, которые поддерживают государство Израиль. Президент Дональд Трамп решил признать Иерусалим столицей еврейского народа, он поступил правильно и встал на путь исторической правды", - сказал мэр города Нир Баркат.
Отмечено, что в настоящее время площадь не имеет официального названия и находится на стыке улиц Дэвида Флюссера и Кфар-Эцион. Рядом с площадью будет располагаться американское посольство.
Ожидается, что открытие американского посольства состоится 14 мая, в этот же день площадь получит свое название.
Накануне, 7 мая, в Иерусалиме установили дорожные указатели с надписью Посольство США.
Напомним, о решении признать Иерусалим столицей Израиля было объявлено президентом США в декабре 2017 года. Против данного решения выступил целый ряд мусульманских государств. Несогласные с позицией США палестинцы устроили беспорядки в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Генассамблея ООН также отказалась признать Иерусалим столицей Израиля.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусы пропустили 6 шайб от французов. Итоги второго дня ЧМ-2018
Во второй день чемпионата мира по хоккею-2018, который проходит в Дании, сыграли шесть пар национальных сборных. Белорусские спортсмены проиграли второй матч подряд, пропустив шесть шайб от французов. Сборная Финляндии разгромила Южную Корею со счетом 8:1, Швейцария и Австрия, Латвия и Норвегия сыграли с одинаковым счетом – 3:2 соответственно. США всухую выиграли матч у Дании, а чешские хоккеисты в овертайме вырвали победу у сборной Словакии.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь проиграла Швеции и другие результаты первого дня ЧМ по хоккею
Национальная сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира, который проходит сейчас в Дании, начала с поражения - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).