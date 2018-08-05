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08. 05. 2018

Россияне и индусы проведут шествие Бессмертного полка в Антарктиде

Первое шествие Бессмертного полка пройдет во вторник, 8 мая, в Антарктиде при участии 32 полярников станции Новолазаревская 63-й Российской антарктической экспедиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора шествия, медика-хирурга станции Михаила Воронцова.

"Каждый год с момента зарождения этой акции мы всей семьей ходили на Бессмертный полк в Петербурге. В этом году, раз уж День Победы пришелся на зимовку, мы подумали, чем хуже шестой континент, раз Бессмертный полк шагает по всей планете?", - цитирует агентство Воронцова.

По словам полярника, ранее в Антарктиде никогда не проходили подобные мероприятия.

Во время шествия участники пройдут от въездных ворот станции до большого круглого щита с изображением Антарктиды с фотографиями родственников, принимавших участие во Второй мировой войне. А завершением акции станет вечерний салют.

Стоит отметить, что к российским ученым также присоединятся полярники с индийской станции Майтри.

Напомним, в Украине, по заявлению Службы безопасности Украины, готовились провокации с использованием акции Бессмертный полк.

Сегодня Украина отмечает День памяти и примирения.

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Источник: korrespondent.net

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