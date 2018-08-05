Россияне и индусы проведут шествие Бессмертного полка в Антарктиде

Первое шествие Бессмертного полка пройдет во вторник, 8 мая, в Антарктиде при участии 32 полярников станции Новолазаревская 63-й Российской антарктической экспедиции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организатора шествия, медика-хирурга станции Михаила Воронцова.
"Каждый год с момента зарождения этой акции мы всей семьей ходили на Бессмертный полк в Петербурге. В этом году, раз уж День Победы пришелся на зимовку, мы подумали, чем хуже шестой континент, раз Бессмертный полк шагает по всей планете?", - цитирует агентство Воронцова.
По словам полярника, ранее в Антарктиде никогда не проходили подобные мероприятия.
Во время шествия участники пройдут от въездных ворот станции до большого круглого щита с изображением Антарктиды с фотографиями родственников, принимавших участие во Второй мировой войне. А завершением акции станет вечерний салют.
Стоит отметить, что к российским ученым также присоединятся полярники с индийской станции Майтри.
Напомним, в Украине, по заявлению Службы безопасности Украины, готовились провокации с использованием акции Бессмертный полк.
Сегодня Украина отмечает День памяти и примирения.
В России ко Дню победы повесили баннеры с ошибками
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусы пропустили 6 шайб от французов. Итоги второго дня ЧМ-2018
Во второй день чемпионата мира по хоккею-2018, который проходит в Дании, сыграли шесть пар национальных сборных. Белорусские спортсмены проиграли второй матч подряд, пропустив шесть шайб от французов. Сборная Финляндии разгромила Южную Корею со счетом 8:1, Швейцария и Австрия, Латвия и Норвегия сыграли с одинаковым счетом – 3:2 соответственно. США всухую выиграли матч у Дании, а чешские хоккеисты в овертайме вырвали победу у сборной Словакии.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь проиграла Швеции и другие результаты первого дня ЧМ по хоккею
Национальная сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира, который проходит сейчас в Дании, начала с поражения - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).