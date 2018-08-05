В Крыму с января задержали 28 активистов - Меджлис

В первом квартале 2018 года на территории аннексированного Россией Крыма было задержано 28 активистов. Об этом во вторник, 8 мая, сообщил член Меджлиса крымско-татарского народа, менеджер по коммуникациям крымско-татарского ресурсного центра Эльвир Сагирман, пишет РБК-Украина.

По его словам, общее количество задержаний за 1 квартал 2018 года - 28, из них 14 - представители крымско-татарского народа.

"В основном задержания проводились после проведения обысков российскими силовиками", - заявил Сагирман.

Он также отметил, что за первые три месяца этого года на территории аннексированного Крыма представители ФСБ провели 19 обысков у активистов.

"За первый квартал 2018 года проведено 19 обысков, из них 12 - в домах представителей коренного народа. В январе было проведено 9 обысков у крымских татар", - добавил Сагирман.

По его словам, обыски были связаны с подозрением активистов в распространении экстремистских материалов в социальных сетях.

"Репрессивные действия проходят в очень грубой манере. В феврале российские силовики провели 3 обыска, которые сопровождались незаконными задержаниями. В марте прошло 7 обысков, 5 из них у анархистов в Симферополе и Севастополе", - сообщил Сагирман.

Ранее член Меджлиса крымскотатарского народа Риза Шевкиев заявил, что российские спецслужбы вытеснили с аннексированного украинского полуострова около 10% крымских татар.

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Источник: korrespondent.net