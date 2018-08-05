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08. 05. 2018

Лидера протестов в Армении избрали премьер-министром

Парламент Армении во вторник, 8 мая, избрал лидера оппозиционного движения, Никола Пашиняна премьер-министром республики, сообщает РИА Новости.

Кандидатуру Пашиняна поддержали 58 депутатов парламента при необходимом минимуме в 53 голоса, против проголосовали 42, еще один парламентарий воздержался.

Отмечается, что избрание состоялось благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении. Во время предыдущего голосования, 1 мая Пашиняна поддержали только 45 человек.

Согласно конституции Армении, премьер избирается депутатами парламента (в нем 105 мест) простым большинством голосов. Теперь Пашиняну предстоит сформировать свой кабинет министров, а затем - представить парламенту свою программу действий. Обе процедуры также требуют голосования в парламенте.

Голосования за Пашиняна транслировалось на главную площадь столицы, где собрались тысячи людей.

Напомним, Никола Пашиняна повторно выдвинули на пост премьера Армении.

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Источник: korrespondent.net

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