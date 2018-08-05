Гройсман отправился в Черкассы из-за массового отравления школьников

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник, 8 мая, отправился в Черкассы в связи с массовым отравлением учеников школы №8 неизвестным веществом. Об этом премьер сообщил на своей странице в соцсети Twitter.
"Вылетаю в Черкассы для выяснения ситуации со здоровьем детей", - говорится в твите.
Вилітаю в Черкаси для з'ясування ситуації зі здоров'ям дітей.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 мая 2018 г.
По словам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, в Черкассах уже госпитализирован 51 ребенок, 11 из них находятся в реанимации.
Вилітаємо з @VGroysman у Черкаси. Будемо оперативно інформувати про стан здоров‘я дітей. Наразі госпіталізовано 51 дитину, 11 з них у реанімації. https://t.co/5OPVbTkTph— Уляна Супрун (@usuprun) 8 мая 2018 г.
Как сообщили в МВД Украины, по факту отравления десятков учеников черкасской школы открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм о предотвращении инфекционных заболеваний и массовых отравлений.
В настоящее время устанавливают причины ухудшения состояния детей.
Напомним, в Черкассах в школе №8 произошло отравление детей. Все пострадавшие - ученики 2-7 классов.
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Источник: korrespondent.net
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