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08. 05. 2018

Гройсман отправился в Черкассы из-за массового отравления школьников

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во вторник, 8 мая, отправился в Черкассы в связи с массовым отравлением учеников школы №8 неизвестным веществом. Об этом премьер сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

"Вылетаю в Черкассы для выяснения ситуации со здоровьем детей", - говорится в твите.

Вилітаю в Черкаси для з'ясування ситуації зі здоров'ям дітей.

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 мая 2018 г.

По словам и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, в Черкассах уже госпитализирован 51 ребенок, 11 из них находятся в реанимации.

Вилітаємо з @VGroysman у Черкаси. Будемо оперативно інформувати про стан здоров‘я дітей. Наразі госпіталізовано 51 дитину, 11 з них у реанімації. https://t.co/5OPVbTkTph

— Уляна Супрун (@usuprun) 8 мая 2018 г.

Как сообщили в МВД Украины, по факту отравления десятков учеников черкасской школы открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм о предотвращении инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

В настоящее время устанавливают причины ухудшения состояния детей.

Напомним, в Черкассах в школе №8 произошло отравление детей. Все пострадавшие - ученики 2-7 классов.

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Источник: korrespondent.net

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