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08. 05. 2018

В Эмиратах полиция отпустила Рудьковского - СМИ

В Объединенных Арабских Эмиратов правоохранители отпустили экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского и он покинул страну. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в Генпрокуратуре во вторник, 8 мая.

"Его задержала местная полиция из-за подозрения в подделке документов. В дальнейшем он был освобожден и впоследствии покинул территорию ОАЭ", - отметил собеседник агентства.

При этом он опроверг распространенную в СМИ информацию, что правоохранители ОАЭ задержали Рудьковского с иракским паспортом. "Никаких поддельных иракских паспортов не было", - утверждает источник.

По его словам, бывший депутат в розыске в Украине не находится.

Ранее появилась информация, что Рудьковского в начале апреля задержали правоохранители ОАЭ и он до 20-ых чисел находился в местной тюрьме.

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Источник: korrespondent.net

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