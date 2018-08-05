Ядерный ящик Пандоры. Трамп против сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявит свое решение по ядерной сделке с Ираном.

Как узнала газета New York Times, Трамп заявит о несоответствии американским интересам соглашения об иранской ядерной программе и выйдет из сделки.

Мировые лидеры накануне предупредили президента США, что такое решение может привести к войне, а глава Ирана Хасан Рухани пригрозил Вашингтону "историческим сожалением".

Адвокат Трампа на прошлой неделе вовсе заявил, что американский президент настроен на смену режима в Иране, отметив, что этот вопрос важнее, чем конфликт Израиля с Палестиной.

Корреспондент.net разбирался в возможных последствиях выхода США из ядерной сделки с Ираном.

Безумная сделка США с Ираном

15 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников (пять стран-постоянных членов Совбеза ООН и Германия) достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома.

Сложнейшие переговоры завершились принятием совместного плана действий, в случае выполнения которого Ирану пообещали снять экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Основные пункты: большая часть иранского обогащенного урана будет вывезена за границу; ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован; завод по обогащению топлива Фордо станет научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана; МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 20 лет.

В октябре 2017 года Трамп заявил, что больше не будет заверять конгресс в том, что сделка с Ираном соответствует интересам США и продлил санкции в связи с разработкой баллистических ракет, "поддержкой международного терроризма" и нарушениями прав человека.

Американский президент добивается отмены так называемых "закатных" статей соглашения, одна из которых предусматривает снятие ограничений на программу обогащения урана в Иране после 2025 года.

Трамп хочет, чтобы сделка учитывала баллистическую программу Ирана, а также фактор поддержки таких вооруженных групп, как Хезболла.

Во время предвыборной кампании соглашение с Ираном он называл "катастрофическим" и "безумным", поскольку оно позволило Тегерану сохранить свою ядерную программу и не воспрещает создание средств доставки ядерного оружия.

30 апреля Трамп заявил, что выход США из ядерной сделки с Ираном станет сигналом для Корейской народно-демократической республики.

Если Трамп обвинит Иран в несоблюдении условий сделки, то у конгресса США будет 60 дней на принятие решения о возобновлении санкционного режима против этой страны.

Мировые лидеры грозят Трампу

Учитывая, что дипломатические отношения между двумя государствами прерваны с 1979 года, будут разорваны экономические связи. Это включает в себя заморозку любых деловых контрактов с Ираном.

Ситуация ударит по американским нефтяным компаниям, которые имеют серьезный интерес к разработке месторождений в Иране - речь идет об инвестициях в десятки миллиардов долларов.

Правда, как отмечает со ссылкой на свои источники газета Washington Post, США полностью не покинут соглашение, однако частично отменят действие поправок, разрешающих финансовые и экономические операции с Тегераном.

Кроме односторонних санкций против Ирана, американское правительство может также действовать через Совбез ООН. Согласно принятой ранее резолюции, если один из участников соглашения сочтет, что Иран не выполняет обязательства по договору, санкции ООН могут быть восстановлены.

Вместе с тем возобновить санкционный режим можно, только если сторона предоставит реальные доказательства этих нарушений. Однако Международное агентство по атомной энергетике заявляет, что Иран соблюдает договоренности.

Соглашение могут продолжать соблюдать европейские союзники США: Франция, Германия и Великобритания, которые имеют дипломатические отношения с Тегераном.

Страны ЕС и Иран активно использовали ядерную сделку для восстановления экономических связей.

Руководители европейских государств пытались убедить руководство США сохранить действие соглашения - этому были, в частности, посвящены визиты в Вашингтон президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Европейские государства считают, что плохая сделка лучше ее отсутствия и называют ее важным фактором международной безопасности.

6 мая Макрон предупредил, что выход США из договора может привести к войне.

"Мы можем открыть ящик Пандоры. Может начаться война... Я не думаю, что Дональд Трамп хочет войны", - сказал президент Франции в интервью Spiegel.

Глава Ирана заявил, что власти Соединенных Штатов столкнутся с "историческим сожалением", если покинут ядерную сделку. Также он отметил, то Иран готовит ответ на решение Трампа по этому вопросу.

Стоит отметить, что желание европейцев соблюдать соглашение в противовес США может стать первым серьезным расколом - эта ситуация фактически ставит США и ЕС на одну сторону с Россией и Ираном, которые также выступают против разрыва соглашения.

Тегерану грозит свержение?

Адвокат Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил о намерении своего клиента сменить власть в Иране, писало издание Politico 5 мая.

По словам Джулиани, Трамп хочет сменить "иранский режим" в той же мере, что и все делегаты съезда Организации иранско-американских сообществ, выступающие против тегеранской теократии.

Кроме того, члены ОИАС поддерживают продвижение демократии в Иране - они поддерживали январские протесты в Тегеране.

Джулиани также подчеркнул, что смена власти в Иране для Белого дома и его союзников "даже важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта".

Кроме того, бывший мэр Нью-Йорка заявил, что смена власти в Иране является "единственным путем к миру на Ближнем Востоке".

В какой-то момент своего выступления Джулиани порвал бумаги со своими заметками, изобразив их как Иранскую ядерную сделку; также он бросил их на пол и плюнул на них, писало издание.

В Госдепе позже заявили, что не в компетенции Джулиани говорить от имени американских властей.

Израиль на грани войны с Ираном

30 апреля несколько иранцев были убиты в результате ракетного удара по военной базе вблизи сирийского города Хама. Взрыв был настолько большим, что сейсмографы зарегистрировали землетрясение в 2,6 баллов. В этом нападении тоже подозревают Израиль.

9 апреля ракеты поразили сирийскую авиабазу Тияс, на которой присутствовали россияне и иранцы, члены Корпуса стражей исламской революции Ирана Силы Кудса. Несколько иранцев погибли.

Сирия, Россия и Иран обвинили Израиль в нападении на Т-4. Последний не подтвердил и не опроверг свою причастность.

Двумя месяцами ранее, 10 февраля, Израиль сбил иранский беспилотник. В тот же день израильские силы ударили по сирийским и иранским объектам в Сирии. Это произошло после того, как израильский самолет-истребитель F-16 был сбит сирийским зенитным орудием над северным Израилем.

Последние несколько месяцев такие инциденты происходят все чаще. В результате, некоторые официальные лица США предположили, что Израиль готовится к войне с Ираном.

Израиль нанес несколько ударов по Сирии, часть из них была направлены на Хезболлу, которой Иран помогает наращивать свое могущество вдоль сирийско-израильской границы.

По словам обозревателя New York Times Томаса Фридмана израильский министр обороны Авигдор Либерман заявил, что ливанская армия в сотрудничестве с Хезболлой, сирийской армией, шиитскими ополчениями в Сирии, под руководством Ирана становятся единым фронтом против Израиля.

Аналитический центр в области международных отношений, отвечающий за идеологию развития НАТО, Atlantic Council пишет, что течение некоторого времени израильские представители публично говорили о возможной "северной войне" - противостоянии с иранскими силами, которое развернётся как в Ливане, так и в Сирии.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман неоднократно заявлял, что Израиль не позволит Ирану закрепиться в Сирии. Однако обе стороны также заявили, что предпочли бы избежать войны.

Иран и Хезболла стали мишенями для Израиля совсем недавно. Это объясняется ростом иранской военной инфраструктуры в Сирии: оружие стало идти не только в Хезболлу, но и в иранские руки.

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у него есть доказательства лжи Ирана о ядерной программе, вызвыв критику со стороны Тегерана.

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Источник: korrespondent.net