Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы

Президент России Владимир Путин обратился с поздравлениями к лидерам государств бывшего Советского Союза, а также поздравил украинцев и грузинов с Днем Победы во Второй мировой войне, сообщается на сайте Кремля во вторник, 8 мая.

"Владимир Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В поздравлении отмечается, что "День Победы - священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны".

Путин убежден, что закрепленные во времена Второй мировой войны традиции взаимовыручки и братской дружбы между народами бывших советских республик могут быть основой для дальнейшего укрепления отношений между государствами.

Отметим, что Порошенко 9 мая летит в Германию, где встретится с канцлером Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном.

В России ко Дню победы повесили баннеры с ошибками

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net