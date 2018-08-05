Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у руководителей Коммунистической партии в Киеве и области, в результате которых были изъяты агитационные материалы с запрещенной символикой, подготовленные к 9 мая. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники спецслужбы провели ряд санкционированных обысков в Киеве и области, в частности по месту жительства руководителей Компартии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что агитационные материалы планировались распространить 9 мая, "чтобы дестабилизировать общественно-политическую обстановку в стране и спровоцировать силовые столкновения между активистами общественно-политических объединений".

В СБУ также заявили, что установили механизм организации проплаченных акций протеста для дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине, направленных "на насильственное изменение и свержение конституционного строя или захват государственной власти".

Cмотрите фотогалерею: СБУ провела обыски у руководителей Компартии

Напомним, в Украине запрещена деятельнось Коммунистической партии. В январе 2016 Админсуд окончательно запретил деятельность КПУ.

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Источник: korrespondent.net