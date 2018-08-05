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08. 05. 2018

Пашинян намерен встретиться с Путиным

Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным 14 мая, сообщает ArmTimes.

Встреча может состояться в Сочи на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщалось, армянские парламентарии 8 мая проголосовали на выборах за нового премьер-министра, единственным кандидатом был Никол Пашинян. Его поддержали 58 человек при необходимых 53 голосах, против высказались 42 депутата, еще один воздержался.

Голосования транслировалось на главную площадь столицы, где собрались тысячи людей.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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