Пашинян намерен встретиться с Путиным

Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным 14 мая, сообщает ArmTimes.

Встреча может состояться в Сочи на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Как сообщалось, армянские парламентарии 8 мая проголосовали на выборах за нового премьер-министра, единственным кандидатом был Никол Пашинян. Его поддержали 58 человек при необходимых 53 голосах, против высказались 42 депутата, еще один воздержался.

Голосования транслировалось на главную площадь столицы, где собрались тысячи людей.

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Источник: korrespondent.net