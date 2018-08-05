Пашинян намерен встретиться с Путиным

Новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным 14 мая, сообщает ArmTimes.
Встреча может состояться в Сочи на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Как сообщалось, армянские парламентарии 8 мая проголосовали на выборах за нового премьер-министра, единственным кандидатом был Никол Пашинян. Его поддержали 58 человек при необходимых 53 голосах, против высказались 42 депутата, еще один воздержался.
Голосования транслировалось на главную площадь столицы, где собрались тысячи людей.
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Источник: korrespondent.net
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