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08. 05. 2018

Отравление детей в Черкассах: в ГСЧС назвали возможную причину

Причиной массового отравления детей в школе №8 города Черкассы могли стать испарения из канализационного коллектора. Об этом сообщил помощник начальника областного управления ГСЧС Константин Проценко, пишет во вторник, 8 мая, сайт Сегодня.

"По одной из версий, причиной массового отравления могли стать испарения из канализационного коллектора, который находится неподалеку от школы. После проливных дождей, которые прошли в Черкассах в воскресенье, 6 мая, в коллектор могли попасть какие-то химикаты", - отметил он.

По его словам, о том, что в районе вокруг школы, в близлежащих дворах ощущался зловонный запах, жители сообщали еще днем ​​ранее. Но попадание химикатов в коллектор после ливней - это лишь одна из версий случившегося, отметил Проценко.

"Лабораторией Госпродпотребслужбы г. Черкассы взяты пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ. (Результаты исследований ожидаются - до 16:00 8 мая 2018 года)", - говорится в сообщении на сайте областного управления ГСЧС.

Напомним, ранее стало известно о госпитализации в результате отравления в восьмой школе Черкасс 51 ребенка, 11 из которых - в реанимации.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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