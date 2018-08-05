Отравление детей в Черкассах: в ГСЧС назвали возможную причину

Причиной массового отравления детей в школе №8 города Черкассы могли стать испарения из канализационного коллектора. Об этом сообщил помощник начальника областного управления ГСЧС Константин Проценко, пишет во вторник, 8 мая, сайт Сегодня.
"По одной из версий, причиной массового отравления могли стать испарения из канализационного коллектора, который находится неподалеку от школы. После проливных дождей, которые прошли в Черкассах в воскресенье, 6 мая, в коллектор могли попасть какие-то химикаты", - отметил он.
По его словам, о том, что в районе вокруг школы, в близлежащих дворах ощущался зловонный запах, жители сообщали еще днем ранее. Но попадание химикатов в коллектор после ливней - это лишь одна из версий случившегося, отметил Проценко.
"Лабораторией Госпродпотребслужбы г. Черкассы взяты пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ. (Результаты исследований ожидаются - до 16:00 8 мая 2018 года)", - говорится в сообщении на сайте областного управления ГСЧС.
Напомним, ранее стало известно о госпитализации в результате отравления в восьмой школе Черкасс 51 ребенка, 11 из которых - в реанимации.
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Источник: korrespondent.net
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