Отравление в школе Черкасс: госпитализированы еще двое учителей

В Черкассах в результате массового отравления неизвестным веществом в восьмой школе госпитализированы 50 детей и двое учителей. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.
"По состоянию на 14:00, в лечебные учреждения г. Черкассы госпитализированы 50 учеников и два учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии", - говорится в сообщении.
Отмечено, что для оказания психологической помощи родителям больных детей в больнице организована работа психологов ГСЧС.
Как доложили в ведомстве, с 12:00 8 мая проводится заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по определению первоочередных мероприятий по локализации и ликвидации очага события, оказания помощи пострадавшим. Ситуация находится на контроле ГСЧС.
Напомним, 8 мая в 9:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусы пропустили 6 шайб от французов. Итоги второго дня ЧМ-2018
Во второй день чемпионата мира по хоккею-2018, который проходит в Дании, сыграли шесть пар национальных сборных. Белорусские спортсмены проиграли второй матч подряд, пропустив шесть шайб от французов. Сборная Финляндии разгромила Южную Корею со счетом 8:1, Швейцария и Австрия, Латвия и Норвегия сыграли с одинаковым счетом – 3:2 соответственно. США всухую выиграли матч у Дании, а чешские хоккеисты в овертайме вырвали победу у сборной Словакии.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь проиграла Швеции и другие результаты первого дня ЧМ по хоккею
Национальная сборная Беларуси по хоккею на чемпионате мира, который проходит сейчас в Дании, начала с поражения - 5:0 (2:0, 2:0, 1:0).