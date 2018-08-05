Отравление в школе Черкасс: госпитализированы еще двое учителей

В Черкассах в результате массового отравления неизвестным веществом в восьмой школе госпитализированы 50 детей и двое учителей. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС.

"По состоянию на 14:00, в лечебные учреждения г. Черкассы госпитализированы 50 учеников и два учителя. Из них 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечено, что для оказания психологической помощи родителям больных детей в больнице организована работа психологов ГСЧС.

Как доложили в ведомстве, с 12:00 8 мая проводится заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по определению первоочередных мероприятий по локализации и ликвидации очага события, оказания помощи пострадавшим. Ситуация находится на контроле ГСЧС.

Напомним, 8 мая в 9:13 поступила информация о том, что на территории общеобразовательной школы №8 во время проведения школьной линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики школы (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ученика. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net