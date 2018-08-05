Автокефалия для УПЦ: экс-президенты сделали совместное заявление

Три экс-президента Украины написали совместное обращение к украинскому народу о возможном предоставление автокефалии православной церкви Украины. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает Укринформ.
Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко провели пресс-конференцию, во время которой говорили о важной роли автокефалии церкви для развития государства.
"Мы считаем, что предоставление автокефалии Константинопольской матерью-церковью играет важную роль в укреплении независимости Украины, духовного и национального единства нашего народа, развитии религиозной свободы, будет способствовать укреплению межконфессионального диалога в нашей стране", - сказал Кравчук.
По его словам, именно единство украинского народа является большой силой, укреплять которую будет автокефальная православная поместная церковь, и это станет непреодолимой духовной победой в борьбе с российской церковью в Украине.
"Поэтому мы поддерживаем усилия Президента Украины Петра Порошенко в этом чрезвычайно важном для Украины вопросе и обращаемся ко всем гражданам, ко всем ответственным политикам, общественным деятелям с призывом объединиться вокруг этой великой цели и активно работать", - отметил первый президент Украины.
Напомним, 19 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление об обращении к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии украинской поместной православной церкви. документ Верховная Рада приняла 19 апреля 268 голосами.
Позже сообщалось, что Вселенский патриархат приступил к рассмотрению просьбыУкраины предоставить автокефалию ее православной церкви.
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Источник: korrespondent.net
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