Нацсовет раскритиковал концерт Интера к 9 мая

Нацсовет призвал прекратить раскалывать общество, комментируя отрывок концерта телеканала Интер к 9 мая. Об этом во вторник, 8 мая, говорится на сайте Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
В сообщении Интер обвиняется в "очередной манипуляции и танцах на ранах общества, которыми, есть ветхозаветные концерты вроде "голубого огонька".
"Является никак не свободой слова, не точкой зрения, а действиями, которые направлены на раскол общества, попыткой очередной атаки в информационной войне, использованием людей в качестве материала для пропаганды, а тем более - пожилых людей, чьи жизни заслуживают уважения", - говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что попытки "фиксации советских стереотипов" не имеют ничего общего с реальностью, в которой живет украинское государство.
В связи с этим Нацсовет призвал СМИ прекратить раскалывать общество и обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти, а также взвешенно подбирать материалы для эфиров.
Напомним, телеканал Интер разместил в сети отрывок концерта, посвященного 9 мая. На нем ведущий Андрей Доманский произносит речь, которая вызвала бурное обсуждение в соцсетях.
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Источник: korrespondent.net
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