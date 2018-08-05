Глава Китая провел встречу с лидером КНДР

Председатель Китая Си Цзиньпин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает во вторник, 8 мая, агентство Синьхуа.
Отмечено, что переговоры двух лидеров прошли 7-8 мая в китайском городе Далянь.
По данным агентства, встреча лидеров двух стран прошла в дружественной атмосфере, они провели переговоры, прогулялись и пообедали. На переговорах они обменялись, в том числе, мыслями об отношениях Китая и КНДР.
"На встрече с председателем КНР Ким Чен Ын заявил, что у Пхеньяна не будет необходимости в ядерном оружии, "когда заинтересованные стороны откажутся от враждебной политики и угроз безопасности". Лидер КНДР подчеркнул, что республика придерживается четкой позиции о необходимости денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении.
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Ранее о возможности этой встречи сообщали СМИ, однако ни со стороны КНДР, ни со стороны Китая эту информацию не подтверждали.
Напомним, Ким Чен Ын посещал Китай в конце марта 2018 года. Эта поездка была связана с переизбранием Си Цзиньпина в должности председателя КНР и стала первым зарубежным визитом северокорейского лидера с 2011 года.
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Источник: korrespondent.net
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