Армянская победа. Оппозиция взяла власть

Протесты в Армении продолжаются с середины апреля, и все-таки добились своего. Премьер-министром страны избран лидер протестующих Никол Пашинян.

Его избрали главой правительства только со второго раза. Неделю назад парламент отказался поддержать кандидатуру Пашиняна после чего акции протеста усилились. В стране перекрывали дороги, не работал железнодорожный транспорт, блокировали административные здания. В итоге власть пала под давлением населения.

Корреспондент.netразбирался, что Армению ждет дальше.

Дожали

Национальное собрание Армении 59 голосами "за" и 42 голосами "против" со второй попытки избрало Пашиняна главой правительства.

В поддержку его кандидатуры проголосовали фракции Елк, Царукян и Дашнакцутюн, а также ряд депутатов фракции Республиканской партии, имеющей большинство в парламенте, и представляющей уже бывшую власть.

Для того чтобы занять пост премьера, Пашиняну необходимо было получить голоса 53 депутатов в 105-местном армянском парламенте. За ходом голосования в парламенте в прямом эфире следили присутствующие на площади Республики десятки тысяч граждан, которые с радостью встретили новость об избрании Пашиняна.

"Они потеряли власть, потому что не могли видеть очевидные вещи. Теперь они не могут не замечать реальность", - говорит Пашинян.

Будут изменения?

Директор ереванского "Центра региональных исследований" Ричард Гирагосян отмечает: "Пашинян - это все для всех, он чистый лист и сосуд для любого чувства".

По словам самого Пашиняна, он понял, что победа близка, две недели назад, когда полиция начала разгонять протесты, а высокопоставленные деятели из Республиканской партии пришли навестить его в тюрьме после ареста.

Британское издание Financial Times полагает, что Пашиняну придется разработать стратегию по улучшению экономической ситуации Армении и урегулированию сложных внешних отношений. Армения стремится сохранить в союзниках Россию, а также сталкивается с многолетней напряженностью в отношениях с соседним Азербайджаном.

По словам политического аналитика Микаэля Золяна, Пашинян уже необратимо изменил Армению. "В какой-то момент настанет похмелье, - сказал Золян. - Но проблемы теперь на другом уровне. Два месяца назад была тенденция к закручиванию гаек. Теперь все может случиться, это совершенно другая парадигма".

Пашинян обещает не допустить олигархов в новое правительстве страны и ликвидировать монополию на экономическую деятельность.

Армения празднует

На вопрос о том, планирует ли он после избрания премьер-министром провести встречу с бизнесменами, на которой будут представлены "новые правила игры", Пашинян ответил так:

"Конечно же, правила игры должны быть понятны всем. Правила игры - это законность. Мы уже говорили, и я хотел бы вновь подчеркнуть, что не будет вендетт. Страница политических и экономических преследований в Республике Армения закрыта, и наша задача заключается в создании атмосферы солидарности ".

Пашинян обещает, что во время его премьерства заседания правительства будут проводиться открыто.

Новоизбранный премьер уже объявил, что 9 мая направится в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Выступая в парламенте Армении, он сообщил, что готов к мирному разрешению карабахского конфликта и переговорам по этому вопросу с Азербайджаном.

Пашинян до избрания премьером неоднократно называл своей целью проведение новых парламентских выборов. По его планам они должны пройти уже в сентябре.

Кто в команде?

Пашиняну предстоит сформировать свое правительство. Отсутствие команды, из которой, возможно, будет собран кабинет министров, была одной из главных претензий Республиканской партии к Пашиняну. В правительство нового премьера с высокой вероятностью попадут как люди из окружения оппозиционера, так и чиновники, работавшие при прежней власти.

Сам премьер, выступая в парламенте, заявил, что после избрания не будет заниматься "кадровым погромом" в системе госуправления.

"Мы уверены, что в системе госуправления страны множество талантливых людей. Мы не только не готовимся к кадровому погрому, а намерены сконцентрировать лучший потенциал во благо Армении. Мы надеемся на тех людей в госсистеме, которые достигли успеха, благодаря своему таланту", - сказал политик.

EPA Пашинян с соратниками празднует победу

"Команда Пашиняна - это люди с опытом митинговой активности и среди них тех, кто имел бы опыт административной работы, там нет, - считает политолог Александр Искандрян. - Но правительство сформируют из людей разного политического происхождения, более менее из разных кругов: кто-то из старой власти, кто-то из новой".

Не исключено, что на госслужбу постараются привлечь представителей многочисленной армянской диаспоры.

Не куда не деться от России

При этом, ожидается, что Россия сохранит свое влияние в Армении и при правлении Пашиняна.

Новый премьер уже заявил, что планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча может состояться 14 мая. По информации российских СМИ, она пройдет в Сочи.

Путин направил Пашиняну поздравительную телеграмму по случаю вступления в должность премьер-министра Армении.

Во время своей оппозиционной деятельности Пашинян, который до избрания депутатом Национального собрания Армении дважды сидел в тюрьме, не всегда позитивно отзывался о России.

Пашинян заявлял о том, что Армения вступила в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) “не добровольно, а вынужденно”. Отношения России и Армении он охарактеризовал как ”взаимоотношения говорящего и слушающего”. Выступал с критикой президента Сержа Саргсяна в вопросе обороны Армении, которая, по его словам, ”проиграла в вопросе военного баланса с Азербайджаном при поддержке и вмешательстве нашего стратегического партнёра РФ”.

Чем ближе Пашинян становился к власти, тем быстрее менялась его риторика о России. Во время протестов он заявлял, что РФ не вмешивается во внутренние дела Армении и уважает международное право. А также обещал сохранить пророссийский вектор внешней политики страны.

Источник: korrespondent.net