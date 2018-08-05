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08. 05. 2018

В Праге на складе произошел масштабный пожар

На юго-востоке Праги в районе Гостивар на складе произошел масштабный пожар. Как сообщила в Twitter полиция Праги, с огнем борются несколько пожарных бригад.

В официальном Twitter пожарная служба Праги сообщила, что здание может обрушиться. Химическая бригада на месте измеряет уровень загрязнения воздуха.

Cмотрите фотогалерею: В Праге на складе произошел масштабный пожар

Напомним, 3 мая в 13:40 в пгт. Балаклея Харьковской области, на технической территории военной части 65 Арсенал Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га. В 8:40 4 мая пожар локализован на площади около 35 га.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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