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08. 05. 2018

В России разблокировали миллионы адресов Google

Роскомнадзор снял блокировку с шести подсетей компании Google, в которые входят 3,7 миллиона IP-адресов. Об этом во вторник, 8 мая, сообщается на сайте регулятора.

Подсети Google ранее были заблокированы при попытке ограничить доступ к запрещенному в России мессенджеру Telegram.

"Подсети разблокированы с целью обеспечения корректной работы сторонних интернет-ресурсов. При этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и блокируются ", - говорится в сообщении.

Тактже телеграм-канал RKNSHOWTIME информирует, что во вторник, 8 мая, количество IP-адресов, к которым ограничен доступ, уменьшилось с 14,63 миллиона до 10,89 миллиона.

После начала блокировки Telegram в России Роскомнадзор заблокировал почти 20 миллионов IP-адресов, в том числе принадлежащих Google и Amazon, крупнейшим провайдерам. Из-за этого в работе сотен сайтов и ресурсов, не связанных с Telegram, начались сбои.

Митинг против блокировки Telegram: пришли 12 тысяч

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
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