В чешской столице Праге вандалы облили памятник советскому маршалу Ивану Коневу розовой краской. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает издание Idnes.

"Утром мы получили сообщение о повреждении памятника. Сейчас полиция изучает доступные записи камер видеонаблюдения, установленные в непосредственной близости", - доложил пресс-секретарь полиции Праги.

В мэрии столицы Чехии уже пообещали очистить монумент.

Cмотрите фотогалерею: В Праге облили краской памятник советскому маршалу

Как сообщается, памятник советскому маршалу в Праге неоднократно подвергался нападениям со стороны вандалов. В прошлый раз это произошло в конце ноября 2017 года. В Чехии неоднократно поднимался вопрос о возможности демонтажа или переноса памятника.

Ранее сообщалось, что в Днепре разрисовали краской памятник советским воинам.

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Источник: korrespondent.net