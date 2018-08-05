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08. 05. 2018

Состояние госпитализированных в Черкассах детей стабильное – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил в больнице Черкасс отравившихся школьников и заявил, что состояние их здоровья стабильное. Об этом глава правительства написал в своем Twitter во вторник, 8 мая.

"Черкасская областная детская больница. Посетил детей, состояние всех стабильное… Здесь остаются врачи из Киева, которые приехали вместе с нами", – сообщил премьер.

По словам Гройсмана, местные врачи сработали "оперативно и профессионально".

"Все анализы сделаны, рисков нет. Организуем лабораторную поддержку", – добавил он.

Согласно данным управления ГСЧС в Черкасской области по состоянию на 14.30, в больницах Черкасс с симптомами отравления находятся 53 ученика и два учителя общеобразовательной школы №8.

Напомним, утром 8 мая поступила информация из Черкасс о том, что на территории школы №8 во время проведения линейки почувствовали ухудшение самочувствия и начали терять сознание ученики (2-9 классы). Всего на линейке находилось 424 ребенка. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.

Позже в ГСЧС заявили, что причиной отравления могли стать испарения из канализационного коллектора, который находится неподалеку от школы.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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