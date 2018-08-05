Савченко требует пустить ее работать в Раду

Арестованная по подозрению в подготовке терактов народный депутат Надежда Савченко требует от генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака и спикера парламента Андрея Парубия обеспечить ей присутствие на заседаниях Верховной Рады. Об этом во вторник, 8 мая, сообщает пресс-служба нардепа в сети Facebook.

"Я, как народный депутат, требую: обеспечить мне присутствие на заседаниях Верховной Рады с целью голосования, подачи законопроектов, участия в деятельности Рады", - говорится в обращении Савченко.

Подчеркивается, что будучи народным депутатом, Савченко обязана присутствовать на заседаниях парламента встречаться с избирателями, а также выполнять предусмотренные Конституцией Украины обязательства.

Напомним, 22 марта Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. Затем суд арестовал политика до 20 мая 2018 года.

Савченко обвиняют в подготовке теракта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей.

В знак протеста 42 дня назад Савченко объявила голодовку.

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Источник: korrespondent.net