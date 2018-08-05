СБУ заявила о срыве заказного убийства спецслужбами России

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины предупредили в Луганской области заказанный спецслужбами РФ террористический акт в отношении одного из бывших высокопоставленных должностных лиц судебной системы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 8 мая.

"Оперативники СБУ задокументировали, что российские спецслужбы завербовали украинского гражданина, который отбывал наказание на временно оккупированной территории Донбасса. При их содействии он был освобожден из тюрьмы и согласился выполнять диверсионно-разведывательные и террористические задания на территории Украины", – говорится в сообщении.

В СБУ установили, что злоумышленник в марте 2018 получил задание от кадрового офицера спецслужб РФ по осуществлению теракта в отношении представителя украинской судебной системы.

"Он осуществил углубленное изучение объекта посягательств и разведку по месту жительства, а также получил средства для совершения преступления. По замыслу российских кураторов, убийство судьи должно было дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Луганской области и подорвать доверие населения к правоохранительным органам", – утверждают в СБУ.

Оперативники контрразведки и бойцы спецподразделения Альфа задержали злоумышленника при попытке проникновения в дом судьи для его физической ликвидации.

В СБУ отметили, что задержанный агент спецслужб РФ также признался в выполнении ряда разведывательных задач. Он занимался видео- и фотофиксацией места дислокации одной из воинских частей, имеющейся техники и вооружения, отдельных железнодорожных узлов на территории Луганщины, изучал системы безопасности одного из бизнес-центров в Киеве.

"За их выполнение злоумышленник получал от представителя спецслужб РФ деньги во время личных встреч в Москве", – подчеркнули в СБУ и добавили, что сейчас продолжаются первоочередные следственно-оперативные действия.

Задержание российского агента. Фото: СБУ

Ранее СБУ заявила о срыве провокаций России к 9 мая. Оперативники обнаружили двух жителей Киевской и Сумской областей, которые искали желающих за деньги поучаствовать в "марше Бессмертного полка" в разных городах Украины.

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Источник: korrespondent.net