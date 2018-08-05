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08. 05. 2018

В Кропивницком у "черного археолога" изъяли арсенал боеприпасов

В Кропивницком сотрудники Нацполицици и СБУ обыскали квартиру местного жителя и изъяли большое количество боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Нацполициии во вторник, 8 мая.

Правоохранители узнали, что мужчина занимается раскопки на местах боев во времена Второй мировой войны. Установлено, что он кустарным способом распиливал мины и снаряды, доставал из них порох, раскладывал его в банки, а корпуса реставрировал.

"В ходе обысков по месту жительства подозреваемого полицейские изъяли более 200 единиц патронов калибра 7,62 мм, артиллерийские снаряды калибра 88 мм и 152 мм, предметы похожие на: противотанковые гранаты и гранаты Ф-1 в количестве 24 единиц, более 30 дымовых шашек, 42 взрыватели к снарядам, 17 детонаторов, более 10 килограммов тротила и более 2 килограммов пороха", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Кропивницком у "черного археолога" изъяли арсенал боеприпасов

В полиции по данному факту планируют возбудить у уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Владельцу арсенала грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что СБУ в Одессе задержала торговцев оружием. Двое мужчин организовали незаконную переправку "товара" из стран Западной Европы и США.

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Источник: korrespondent.net

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Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
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