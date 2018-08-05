Суд разрешил не высылать иностранных родственников граждан ЕС

Лица, не обладающие паспортом страны Евросоюза, но имеющие семейные связи или иные узаконенные отношения с ее гражданином, могут требовать отмены своей высылки из ЕС. Такое решение принял суд Евросоюза в Люксембурге во вторник, 8 мая.
Решение суда стало ответом на обращение одного бельгийского ведомства, столкнувшегося с жалобами ряда граждан России, Армении, Албании, Уганды, Кении, Нигерии и Гвинеи. Они получили постановления о высылке из Бельгии, но оспорили их, заявив, что имеют родственную связь с бельгийцами или проживают с ними в "долгом, стабильном и узаконенном партнерстве".
Бельгийские власти не стали рассматривать эти ходатайства о разрешении остаться в стране, сославшись на уже вынесенные постановления о высылке. При этом в нескольких случаях основанием для депортации стала опасность для общественного порядка. Суд ЕС теперь решил, что каждое подобное заявление должно быть проверено в индивидуальном порядке с точки зрения возможного воссоединения семьи.
При этом суд отметил, что "взрослый человек, в отличие от несовершеннолетнего, в принципе, в состоянии вести самостоятельную жизнь, не завися от членов своей семьи". Поэтому совершеннолетним может быть разрешено остаться в стране ЕС только в "исключительных случаях", если обратившийся "ни в коем случае" не может быть разлучен с семьей.
Ранее сообщалось, что число прошений об убежище в ЕС снизилось почти в два раза. В 2017 году было подано 650 тысяч первичных заявок о предоставлении убежища, то годом ранее – 1,2 млн. Большинство ходатайств были поданы на территории Германии.
Источник: Русская служба Deutsche Welle
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Источник: korrespondent.net
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