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08. 05. 2018

Российский турист в Турции пытался покончить с собой и впал в кому

Турист из российского города Екатеринбург впал в кому после попытки суицида на курорте в турецкой Аланье. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу страховой компании ERV во вторник, 8 мая.

"Россиянин Сергей Цукрук впал в кому в Турции после попытки суицида, ему диагностировали сердечный приступ. Турист был застрахован в компании ERV, он находился на отдыхе с женой и ребенком", – рассказала исполнительный директор страховой компании Юлия Алчеева.

Утверждается, что Цукрук сейчас находится в госпитале и его состояние крайне тяжелое. Прогноз врачи пока не дают, также они не разрешают его транспортировать в Россию.

В компании ERV отметили, что самоубийство или покушение на самоубийство не входят в страховое покрытие. Это означает, что страховщик не обязан возмещать расходы на лечение, транспортировку и другие траты.

"Есть протокол полиции и заключения врачей, плюс показания самой жены, которая и обнаружила его в номере с явными признаками суицида, она же вызвала скорую. Исходя из обстоятельств происшествия, такие события являются не страховыми", – пояснила Алчеева.

Отмечается, что сейчас в Турции находится супруга Цукрука и его родители. Решается вопрос оплаты лечения, к его решению подключилось консульство РФ.

Напомним, минувшим летом в Турции только за одни выходные скончались пять туристов из России. Утверждалось, что четверо отдыхающих погибли, когда купались, а также из-за серьезных проблем со здоровьем.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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