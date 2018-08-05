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08. 05. 2018

В ЕС считают децентрализацию самой успешной реформой в Украине

Реформа децентрализации в Украине является одной из наиболее успешных. Об этом заявил глава представительства Евросоюза (ЕС) в Украине Хьюг Мингарелли на лекции в Киеве во вторник, 8 мая.

"Мы, в частности, задействованы в процессе децентрализации, который является одним из наиболее важных и наиболее успешных процессов в Украине", - сказал он.

Мингарелли также добавил, что Евросоюзу уже удалось успешно реализовать много программ в разных сферах. Кроме этого, в ближайшее время в Украине будет представлено большое количество программ обмена для украинских студентов.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что децентрализация поспособствовала росту местных бюджетов.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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