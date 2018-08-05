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08. 05. 2018

В ФРГ задержали группу контрабандистов людей, среди них - украинцы

В Германии полиция во вторник, 8 мая, задержала группу контрабандистов людей, в которую входили граждане Украины. Задержание состоялось в ходе обысков в федеральных землях Нижняя Саксония, Бремен, Гамбург и Саксония-Анхальт.

Отмечено, что всего 800 полицейских обыскали 21 офис и дом, где могли находиться подозреваемые в контрабанде людей.

По данным правоохранителей, банда контрабандистов помогала гражданам Молдовы въезжать в Германию и устраиваться на работу по фальшивым румынским паспортам. В Гамбурге в ходе обысков были обнаружены 42 незаконных мигранта.

Как сообщается, трое главных подозреваемых - два немца и один россиянин в возрасте от 30 до 43 лет - были арестованы в Гамбурге еще вечером 7 мая. В целом банда состояла из восьми человек, в том числе украинцев.

"Сейчас расследование продолжается против 13 обвиняемых", - заявил представитель полиции.

В полиции подчеркнули, что некоторые из подозреваемых в Саксонии-Анхальт были связаны с националистическим движением "рейхсбюргеров".

Напомним, ранее в Польше задержали украинцев-контрабандистов сигарет.

Источник: Украинская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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