В ФРГ задержали группу контрабандистов людей, среди них - украинцы

В Германии полиция во вторник, 8 мая, задержала группу контрабандистов людей, в которую входили граждане Украины. Задержание состоялось в ходе обысков в федеральных землях Нижняя Саксония, Бремен, Гамбург и Саксония-Анхальт.
Отмечено, что всего 800 полицейских обыскали 21 офис и дом, где могли находиться подозреваемые в контрабанде людей.
По данным правоохранителей, банда контрабандистов помогала гражданам Молдовы въезжать в Германию и устраиваться на работу по фальшивым румынским паспортам. В Гамбурге в ходе обысков были обнаружены 42 незаконных мигранта.
Как сообщается, трое главных подозреваемых - два немца и один россиянин в возрасте от 30 до 43 лет - были арестованы в Гамбурге еще вечером 7 мая. В целом банда состояла из восьми человек, в том числе украинцев.
"Сейчас расследование продолжается против 13 обвиняемых", - заявил представитель полиции.
В полиции подчеркнули, что некоторые из подозреваемых в Саксонии-Анхальт были связаны с националистическим движением "рейхсбюргеров".
Напомним, ранее в Польше задержали украинцев-контрабандистов сигарет.
Источник: Украинская служба DW
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Источник: korrespondent.net
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