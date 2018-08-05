В Сумской области ветер сорвал крышу школы

Со здания Николаевской специализированной школы I-III ступеней Белопольского района Сумской области в ночь на вторник, 8 марта, сорвало крышу. Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.
Прокуратура начала уголовное производство по факту возможного присвоения средств при ремонте кровли.
Как сообщил заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Александр Винников, ремонт школы начато в 2017 году, однако в ночь с 7 на 8 мая текущего года порывом ветра сорвало крышу здания. Следовательно, в рамках уголовного производства устанавливаются причины, которые привели к повреждению кровли школы.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, на месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и полиции. По результатам собранных доказательств будет принято соответствующее процессуальное решение.
Ранее в Хмельницкой области горела школа.
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Источник: korrespondent.net
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