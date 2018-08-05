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08. 05. 2018

В Турции произошло мощное наводнение

Мощнейшее за последние 500 лет наводнение произошло в Турции, сообщает Hurriyet Daily News.

Проливные дожди, которые стали причиной наводнения, начались в субботу, 5 мая. Пик пришелся на понедельник. Сообщается, что в районе Мамак из-за сильной грозы несколько улиц превратились в реки. Потоки воды сносили автомобили, подмывали и разрушали дома.

В некоторых кварталах Анкары селевые потоки сносили автомобили, из-за чего потеряны или повреждены более сотни машин. Также пострадало одно из зданий: поток воды разрушил угол дома и вода полностью затопила квартиру на первом этаже.

Кроме того, в районе Сент-Джон река поднялась до 5,7 м над уровнем моря, а уровень наводнения достигает 4,2 м.

Предварительно сообщается, что в результате стихии пострадали шесть человек, жертв нет.

Красный Крест начал кампанию по сбору средств для помощи пострадавшим от наводнения.

При этом грозы в Турции не закончились и синоптики предупреждают о дальнейших осадках в ближайшие дни.

Напомним, ранее сообщалось, что ливень затопил улицы Симферополя. Дороги и тротуары ушли под воду. Ранее в Черкассах зафиксировали аномальный град.

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Источник: korrespondent.net

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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
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Она смотрит с улыбкой на ребенка:
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