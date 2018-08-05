В РФ адвоката с четырьмя БТР и оружием отпустили без возбуждения дела

В России сотрудники ФСБ не стали возбуждать уголовное дело в отношении адвоката, у которого нашли четыре бронетранспортера, более 50 единиц огнестрельного оружия и несколько десятков тысяч патронов. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ сообщает во вторник, 8 мая, РБК.
"Уголовное дело пока не возбуждено, соответственно, и мера пресечения не избиралась", - сказал собеседник.
По его словам, пока в рамках проверки назначены экспертизы изъятого оружия, некоторые единицы которой - коллекционные.
"Магазины от МП-38 не на каждом углу валяются. Карабины Сайга, которые более или менее ходовые, мы отстреляли. А для пулемета Максим у нас нет ленты. Вот, ищем. На то он и коллекционер, чтобы эксклюзивными вещами владеть", - сообщили в пресс-службе.
Как пояснил представитель УФСБ, антикварное оружие находится в свободном доступе, и, будучи коллекционером, приобрести его несложно (например, неактивный пулемет Максима может стоить около 350 тыс. руб.). Но в данном случае отдельные экземпляры, как предполагают в УФСБ, могли быть переделаны на боевые.
"Просто так, на коленке, его не переделать. Там нужно сложное высокоточное оборудование и хороший специалист по работе с металлами. Видимо, все это есть. Сейчас проверка проходит, посмотрим", - отметил он.
Отмечено, что вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться уже после экспертиз Следственным комитетом РФ, поскольку адвокаты относятся к числу спецсубъектов: дела в их отношении уполномоченный возбуждать только СКР. Сейчас владелец арсенала не задержан.
Напомним, о задержании адвоката с арсеналом оружия и четырьмя БТР стало известно накануне, 7 мая. Бронетранспортеры стояли у адвоката в ангаре, и изымать их не стали, поскольку "ими может обладать на законных основаниях любой российский гражданин".
Имя владельца арсенала и транспорта - Сергей Марченко, сообщили местные СМИ. В Самаре он был известен как криминальный авторитет по прозвищу Марчелло.
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Источник: korrespondent.net
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