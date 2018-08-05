Рособоронэкспорт попал под новые санкции США

Российское акционерное общество Рособоронэкспорт в очередной раз попало под санкции США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 8 мая, для ознакомления в Федеральном реестре США.

Соответствующее решение принято 30 апреля и вступит в действие 9 мая.

Компанию обвиняют в нарушении действующего в США режима нераспространения вооружений в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Напомним, в апреле Рособоронэкспорт была включена в "черный список" Минфина США.

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Источник: korrespondent.net