В Кривом Роге на параде потеряли сознание четыре человека

В Кривом Роге на параде ко Дню памяти и примирения четыре человека потеряли сознание. Об этом сообщает Первый городской во вторник, 8 мая.

По данным СМИ, все потерявшие сознание были участниками парада и шли в курсантских колонах. Трое - студенты Криворожского колледжа Национального авиационного университета, еще один - учащийся лицея с усиленной военной подготовкой.

Сообщается, что на место были вызваны медики, которые оказали студентам необходимую помощь.

Ранее сегодня в Новомосковске Днепропетровской области на линейке в школе с плохим самочувствием обратились 19 детей.

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Источник: korrespondent.net