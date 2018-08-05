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08. 05. 2018

Центр Мадрида перекрывали из-за утечки газа

Полиция Мадрида перекрыла несколько центральных улиц из-за утечки газа. Об этом сообщает издание El Mundo во вторник, 8 мая.

Так, для движения автомобилей и пешеходов закрыли улице Alcalá, Gran Vía и Cedaceros. Также почти на час приостановили движение метро между отдельными станциями.

Aquí están las imágenes de la rotura de la tubería en Alcalá con Virgen de los Peligros. @SAMUR_PC @BomberosMad @policiademadrid pic.twitter.com/Q0WvoIWDYq

— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) 8 мая 2018 г.

Служба по чрезвычайным ситуациям Мадрида сообщила, что значительная утечка газа из трубопровода произошла во время проведения ремонтных работ на подземном паркинге на улице Alcalá.

Cмотрите фотогалерею: Центр Мадрида перекрывали из-за утечки газа

Была проведена эвакуация людей из магазинов и кафе, а также жителей нижних этажей шести домов. В том числе эвакуировали Министерство финансов и ограничили вход в Министерство окружающей среды коммуны Мадрида.

Ранее в пригороде Парижа Булонь-Бийанкур из-за утечки газа произошел взрыв в доме.

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Источник: korrespondent.net

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